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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"هراء".. بيان عاجل من الكرملين بشأن التقارير الغربية عن تمرد فاجنر

فاجنر
فاجنر

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لصحيفة واشنطن بوست، إن تقييمات المخابرات الأوروبية للوضع حول تمرد مجموعة فاجنر العسكرية في روسيا هي "هراء".

ونشرت صحيفة واشنطن بوست قصة، نقلاً عن تقييمات استخباراتية، زعمت أن أجهزة الأمن الروسية حذرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين أو ثلاثة أيام على الأقل من أن مؤسس شركة فاجنر يفجيني بريجوزين كان يستعد لتمرد محتمل. 

وقالت مصادر للصحيفة إنه تم اتخاذ خطوات لتعزيز الأمن في العديد من المنشآت الاستراتيجية، بما في ذلك الكرملين، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات بخلاف ذلك.

وقال بيسكوف لصحيفة واشنطن بوست إن التقييمات الاستخباراتية "هراء" ويشاركها "أشخاص ليس لديهم أي معلومات".

وحاولت مجموعة فاجنر العسكرية التمرد في 23-25 يونيو، حيث بريجوجين إن وحداته تعرضت كما يُزعم للهجوم ، الذي ألقى باللوم فيه على القيادة العسكرية الروسية. 

ومن جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية هذه المزاعم، ووفقًا لأندريه كارتابولوف ، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما ، رفض بريجوزين توقيع عقد مع وزارة الدفاع قبل محاولة التمرد ، لذلك قيل له إن شركته فاجنر لن تشارك بعد الآن في العملية العسكرية الخاصة. سارت وحدات فاغنر التي دعمت بريجوزين نحو روستوف أون دون وموسكو. 

وأجرى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو محادثات مع بريغوزين في 24 يونيو ، عاد خلالها مقاتلو فاجنر إلى معسكراتهم الميدانية. 

وقال الكرملين في وقت لاحق إن بريجوزين سينتقل إلى بيلاروسيا ، في حين أن أعضاء نهله في شركة فاجنر لن يتعرضوا للملاحقة القضائية.

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