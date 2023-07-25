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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. دعاء ضيق الصدر..10 حاجات لو واظبت عليهم كل يوم حياتك هتتغير 180 درجة.. هل يقبل قراءة القرآن بملابس البيت الخفيفة بسبب الحر

صدى البلد

نشر صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تهم كثير من المسلمين، نرصد أبرز هذه الأخبار والفتاوى في النشرة الدينية.

حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
 

هل يجوز قراءة القرآن بملابس البيت الخفيفة بسبب الحر الشديد؟
 

10 حاجات لو واظبت عليها كل يوم حياتك هتتغير 180 درجة
 

هل تقبل صلاة من نسي التشهد الأخير أم عليه إعادتها ؟
 

أعاني من التقطيع في الصلاة وأريد المداومة.. حل نهائي من الإفتاء
 

هل نعذب على الذنوب ولو كثرت حسناتنا ؟ شاهد رد علي جمعة
 

فضل قراءة سورة الفاتحة بنية الشفاء وقضاء الحوائج
 

الفرق بين السيئة والذنب والمعصية.. علي جمعة يوضح
 

5 أمور مهمة فى يوم عاشوراء .. اغتنمها ولا تتركها
 

دعاء ضيق القلب .. كلمات مأثورة عن النبي تفرج همك
 

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون تاسوعاء ؟.. الإفتاء تجيب

حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء في الصلاة هل يجوز قراءة القرآن بملابس البيت الخفيفة بسبب الحر الشديد هل تقبل صلاة من نسي التشهد الأخير ام عليه اعادتها هل نعذب على الذنوب ولو كثرت حسناتنا فضل قراءة سورة الفاتحة بنية الشفاء وقضاء الحوائج الفرق بين السيئة والذنب والمعصية يوم عاشوراء دعاء ضيق القلب هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون تاسوعاء

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