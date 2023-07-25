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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر للجيش الصومالي إلى 40 قتيلا

ارتفاع حصيلة الهجوم
ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري

ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري الذي وقع أمس الإثنين واستهدف معسكر لـ الجيش الصومالي في العاصمة مقديشيو، والذي أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسئوليتها عنه.

وذكر موقع "هورن أوبزرفر" الإخباري الصومالي، أن حصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكر للجيش الصومالي في مقديشيو ارتفعت إلى أكثر من 40 قتيلا مع وصول عدد الجرحى إلى 73، وفقًا لتقارير من مصادر أمنية ومستشفيات مختلفة.

ووقع الهجوم المدمر في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الاثنين، عندما تمكن انتحاري منفرد من التسلل إلى معسكر التدريب العسكري في منطقة جلال الصياد وفجر سترة ناسفة وسط مجموعة من العسكريين والمجندين من لواء 14 أكتوبر، الذين كانوا يصطفون بعد الإفطار.

وفي أعقاب الهجوم، تجمع بعض أقارب الجنود القتلى في مستشفى المدينة المنورة لأداء صلاة الجنازة، وكشفوا عن مقتل أربعة جنود آخرين متأثرين بجراحهم في وقت لاحق من بعد الظهر.

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وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، وزعموا مصرع 73 جنديا وإصابة 124 آخرين، في المعسكر الذي يضم ما يقرب من 250 جنديا كانوا موجودين في الموقع عندما وقع الهجوم حوالي الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت المحلي في مقديشو.

وروى شهود عيان المشهد المروع لقناة كعب المحلية، مؤكدين وجود شاب دخل المخيم قبل لحظات من الانفجار الذي يصم الآذان في المنطقة، وبحسب ما ورد نُقل لواء 14 أكتوبر، المكون في الغالب من أفراد من عشيرة بيامال، من قاعدته في بلدة ماركا الواقعة في منطقة شابيلي السفلى، للخضوع لتدريب تنشيطي في مقديشو.

الجيش الصومالي حركة الشباب الإرهابية

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