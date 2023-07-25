رفض دعوى وقف انتخابات نقابة المهن الموسيقية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من أحمد رمضان أحمد عضو نقابة المهن الموسيقية ، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ إجراء الانتخابات المهن الموسيقية أول أغسطس 2024.

وكانت الدعوى تطالب ، بإلزام كل مرشح في انتخابات نقابة المهن الموسيقية ، بتقديم شهادة طبية من مستشفيات ومعامل وزارة الصحة ، تفيد خلوه من الإصابة بمرض بدني أو نفسي او ذهني ، تؤثر على مهام عمله وتقديم شهادة تفيد عدم تعاطيه لأي مواد مخدرة أو مسكر.

أختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٦٤٠٥٩ ، الممثل القانوني لنقابة المهن الموسيقية.