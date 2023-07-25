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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم قادة أجانب.. الجيش الصومالي يقتل 25 مسلحا من "الشباب" في باكول

الصومال
الصومال

قتل الجيش الوطني الصومالي اليوم الثلاثاء 25 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية، من بينهم قادة أجانب وجرح آخرين بعد تنفيذ عملية غرب منطقة واجد في منطقة باكول.

وقال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف العدالة إن القوات عثرت على أسلحة خلال العملية، واتخذت إجراءات سريعة ضد إرهابيي حركة الشباب الذين كانوا يحاولون تنفيذ هجوم، وفقا لتصريحات لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وأوضح أن الجيش الصومالي قتل أكثر من 25 عنصرا من حركة الشباب، بينهم كبار القادة مؤكدا التزام الدولة الصومالية على تدمير الشبكة الإرهابية في هذه المنطقة وفي جميع أنحاء البلاد وفق تعبيره.

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وتأتي العملية قبل أيام من خطط الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية من الحرب الشاملة على مقاتلي الشباب في البلاد.

وشنت حركة الشباب الإرهابية هجوما أمس الاثنين، على معسكر 14 أكتوبر في مقديشو التابع للجيش الصومالي، أسفر عن مقتل أكثر من 40 جنديا وإصابة 73 آخرين.

حركة الشباب الإرهابية الجيش الوطني الصومالي الصومال

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