أمين البحوث الإسلامية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، ود. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة؛ وذلك بحضور د. أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ود. محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق.

وقال الأمين العام خلال زيارته، إن مشاركة قطاعات الأزهر المختلفة في فعاليات المعرض داخل جناح الأزهر الشريف للعام الخامس على التوالي تؤكد على دور الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب_شيخ الأزهر في تحقيق رسالته السامية التي تقوم على الوسطية في نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الكثير من القضايا المعاصرة، كما أنها تمثل استمرارًا لمسيرة الأزهر العلمية والدعوية على مرّ الأزمنة والتاريخ، مضيفًا أن هذه المشاركة تحقق جزءاً مهما في زيادة التواصل التوعوي والثقافي الفعّال بين الأزهر الشريف وجميع فئات المجتمع.

أضاف عيَّاد أن جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب يشهد تنوعًا كبيرًا؛ حيث تشارك قطاعات الأزهر المختلفة، والتي من بينها: مجمع البحوث الإسلامية بإصدارات السلسة العلمية، ومرصد الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، ومكتبة الأزهر، وجامعة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، ومركز الترجمة، وهيئة كبار العلماء، كما يضم المعرض أعضاء من لجنة الفتوى بالأزهر للرد على أسئلة واستفسارات زوار المعرض فيما يتعلق بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية.

فيما أوضحت د. إلهام شاهين أن جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية للكتاب يشهد تنوعًا فكريًا وثقافيًا مهمًا يتفق مع رسالة الأزهر ورؤيته، حيث يضم الجناح بجوار الإصدارات العلمية مجموعة من الأنشطة الإبداعية والفنية لرعاية ودعم المواهب الشبابية المتنوعة، كما أن هذه الفعاليات المهمة من شأنها أن تسهم في زيادة نسبة الوعي بأهمية القراءة والمعرفة وانعكاساتها على نهضة المجتمع وتنميته.

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