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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: روسيا تثق بارتباط المستقبل بتنويع الشراكات مع أفريقيا

بسمة وهبة
بسمة وهبة

قدمت الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور، حلقة خاصة من روسيا لتغطية فعاليات القمة الروسية الأفريقية

 

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وقالت بسمة وهبة :"  القمة الروسية الأفريقية هي القمة الثانية من نوعها، وهذه القمة هي محل اهتمام من روسيا والدول الأفريقية المشاركة في القمة ".

 

 وأضافت بسمة وهبة: "روسيا تثق بأن المستقبل يرتبط بتنويع الشراكات من القارة السمراء الممتلئة بالثروات ".

 

 وتابعت بسمة  وهبة :"  القمة الروسية الأفريقية السابقة كانت تحمل عنوان «من أجل السلام والأمن والتنمية» ".

 

وتنعقد القمة الأفريقية الروسية الثانية، يومي 27 و 28 من شهر يوليو الجاري، وتستضيفها مدينة سان بطرسبورج ثاني أكبر المدن في روسيا، بحضور قادة من حوالي 50 دولة من القارة السمراء، في وقت تعاني فيه من أزمات متعددة أبرزها أزمة الغذاء بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب الأوكرانية.

وهبة بسمة وهبة روسيا إفريقيا اخبار التوك شو

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