المتظاهرون الإسرائيليون: نرفض أن نكون كـ "الحمير"

في تحليل لأسباب المظاهرات في إسرائيل، ذكرت الكاتبة Gitit Ginat، وهي كاتبة مستقلة في هآرتس، لمجلة فورين بوليسي، أن مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين يحتجون كل يوم سبت على محاولة نتنياهو الانقلاب القضائي يرفضون أن يكونوا حميرًا- على حد قولها.

وبحسب تحليل فورين بوليسي، رغم أن بعض قادة حركة الاحتجاج من النخب العسكرية أو أباطرة التكنولوجيا، إلا أن هناك كثيرين غيرهم من الضعفاء سيكونون الضحايا الرئيسيين لانقلاب نتنياهو القضائي.

سيضطر الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية إلى النضال ضد سيطرة المتطرفين على مدنهم. ستكون الخطوة الأولى، وفقا لكاتبة هآرتس، الاستيلاء السياسي على البلديات، تليها فوائد هائلة للسكان المتطرفين. وبحسب التقارير فإن هذه العملية تحدث بالفعل في مدن مثل طبريا وصفد وعراد ومتسبيه رامون.

القاسم المشترك بين المتظاهرين كما تقول الكاتبة، هو النضال ضد التحول إلى ما يسمى بالحمار. يخشي اليهود العلمانيون في إسرائيل، أنهم تم استخدامهم كأداة هدفها إقامة دولة إسرائيل، وبعد ذلك التنحي جانباً والسماح للمتدينين بحكم الدولة.

حذر التحليل من أن إسرائيل ستكون دولة تستخدم القانون الديني للسماح بالفساد العميق. وكشف أنه خلال الأشهر الستة الماضية، كانت هناك تقارير عديدة عن تعيينات سياسية غير لائقة داخل حزب الليكود وشركائه الدينيين.

بعض أعضاء التحالف لديهم إدانات جنائية سابقة، وهناك تقارير عن سلوك سابق غير لائق من قبل آخرين. ولن يؤدي تحول البلاد إلى دولة دينية فاسدة إلى تقوية خصومها الأيديولوجيين فحسب، بل إن إسرائيل هي أيضًا طريق محتمل لتجارة المخدرات الدولية. مثل هذا التحول قد يعزز الجريمة المنظمة.

على مدى العقد المقبل، تخطط الحكومة لزيادة ميزانية المؤسسات التعليمية المتطرفة بنسبة 40 في المائة. سيجعل هذا إسرائيل الدولة الأولى في العالم التي تحفز المدارس التي بالكاد تدرس المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

يخطط أرييه درعي، رئيس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف، والمتهرب الضريبي المدان وأحد أقوى السياسيين في الائتلاف، لسلسلة من القوانين التي قد تسمح للمتشددين بالسيطرة على البلدات العلمانية.

قال يائير نيهوراي، المحامي ومؤلف كتاب الثورة الثالثة، "بدأ الليبراليون يدركون أنه سيتم استخدامهم كحمار حتى اللحظة التي تخضع فيها إسرائيل للقانون الديني". وأشار إلى أن "هذا الإدراك صعب".

اكتسبت فكرة تقسيم إسرائيل، والتي استقبلت لسنوات بسخرية بسبب صغر الحجم الجغرافي والتحديات الأمنية، المزيد من الزخم خلال الأشهر القليلة الماضية، ويدعو الليبراليون بغضب إلى فصل "إسرائيل" عن "يهودا".

بالنسبة للبعض، تعني يهودا الأراضي المحتلة. بالنسبة للآخرين، تمثل يهودا جميع اليهود المتطرفين والمسيانيين، سواء كانوا يعيشون في في إسرائيل أو في الخليل في الضفة الغربية.

لاحظ الباحثون الإسرائيليون في كثير من الأحيان أنه، مقارنة بالدول الغربية المتقدمة، تكافح إسرائيل من أجل إقامة مجتمع مدني حر ومفتوح، لأن الإسرائيليين مرتبطون بجيشهم.

وصلت الحكومة إلى الإدراك نفسه. تسبب تقرير سري تم تقديمه إلى وزير الدفاع يوآف جالانت في وقف مؤقت للانقلاب القضائي في نهاية فبراير، لكنه استؤنف الآن مع إقرار قانون يحد من المراجعة القضائية يوم الاثنين مما أثار احتجاجات أكبر.

يواجه جميع الإسرائيليين تشريعًا يمنح سلطة غير محدودة لأي شخص تختاره الحكومة؛ يمكن أن يكونوا مجرمين من ذوي الياقات البيضاء، أو أعضاء معاد تأهيلهم من عائلات الجريمة المنظمة، أو مدمني الكوكايين، أو الأصوليين المتطرفين.

وسيبدأ عدد متزايد من الليبراليين الإسرائيليين، وخاصة الشباب، في التفاوض بشأن هوية اليد التي تمسك بزمام الأمور. وفي النهاية، سيرفضون الاستمرار في أن يكونوا كالحمير.