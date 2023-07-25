العلمين تستهدف استقبال 4 ملايين ساكن من أجل التنمية المستدامة.. تفاصيل

قالت جاكلين ماهر، موفدة قناة إكسترا نيوز، إن مدينة العلمين الجديدة قبل خمسة أعوام كانت معروفة بأنها إحدى الأراضي التي شهدت معارك في الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء ودول المحور، بالإضافة إلى أن هذه المدينة كانت عبارة عن أرض صحراء يوجد بها 21 مليون لغم.

وأوضحت خلال إفادتها على الهواء، أنه بعد عام 2018 أصبحت مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع الذكية ويوجد بها عدد من المقومات المختلفة.

وأشارت إلى أن عدد الأحياء السكنية بمدينة العلمين 14 حيا على مساحات حوالي 50 ألف فدان ويوجد بها عدد من الخدمات والأهداف التنموية المستدامة.

وأكدت أنه من المستهدف أن يصل عدد سكان مدينة العلمين الجديدة إلى 4 ملايين ساكن.

مدينة العلمين الجديدة

واستطردت أن المنطقة التراثية في مدينة العلمين الجديدة تقع في وسط المدينة وتمتد على مساحة 260 فدانا ويوجد بها حوالي 70 منشأة مختلفة من المنشآت الخدمية والتجارية والترفيهية وغيرها.

