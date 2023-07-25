عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العلمين تستهدف استقبال 4 ملايين ساكن من أجل التنمية المستدامة.. تفاصيل

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة

قالت جاكلين ماهر، موفدة قناة إكسترا نيوز، إن مدينة العلمين الجديدة قبل خمسة أعوام كانت معروفة بأنها إحدى الأراضي التي شهدت معارك في الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء ودول المحور، بالإضافة إلى أن هذه المدينة كانت عبارة عن أرض صحراء يوجد بها 21 مليون لغم.

وأوضحت خلال إفادتها على الهواء، أنه بعد عام 2018 أصبحت مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع الذكية ويوجد بها عدد من المقومات المختلفة.

وأشارت إلى أن عدد الأحياء السكنية بمدينة العلمين 14 حيا على مساحات حوالي 50 ألف فدان ويوجد بها عدد من الخدمات والأهداف التنموية المستدامة.

وأكدت أنه من المستهدف أن يصل عدد سكان مدينة العلمين الجديدة إلى 4 ملايين ساكن.

 

مدينة العلمين الجديدة

 

واستطردت أن المنطقة التراثية في مدينة العلمين الجديدة تقع في وسط المدينة وتمتد على مساحة 260 فدانا ويوجد بها حوالي 70 منشأة مختلفة من المنشآت الخدمية والتجارية والترفيهية وغيرها.
 

العلمين مدينة العلمين الجديدة الحرب العالمية الثانية المنطقة التراثية مدينة العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الأهلي ضد حسين الشحات وطلب خاص لاتحاد الكرة

حركة تنقلات الداخلية.. أبوعمرة للأمن العام ومفيد للتفتيش وحسين للشئون الإدارية

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

مات مقهورا بسببها| قصة الوفاة المفاجئة لطليق المطربة بوسي.. وتصريحات نارية لشقيقته

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

معلول يقترب من الرحيل عن الأهلي.. والبديل مفاجأة

ترشيحاتنا

أول رد من النواب على رسوب جميع الطلاب الغشاشين

ميزة لروسيا.. قائد كبير في الجيش الأوكراني يكشف مفاجآت صادمة عن الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين ثلاثة شبان فلسطينيين

ننشر حركة تنقلات الشرطة 2023 | تفاصيل

بوتين حذركم.. ضابط مخابرات أمريكي يدق ناقوس الخطر بسبب قرار فنلندا

مصطفى مدبولي يلتقي رئيس شركة "إندوراما" العالمية لمناقشة خططها في السوق المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان روبي الأخضر في كليب يا ليالي

على البحر.. ميريام فارس تستعرض رشاقتها وتمارس اليوجا

بأكثر من طريقة مختلفة.. علاج حمو النيل في المنزل

شاب صيني يتعرض لتمزق في الرئة بحفل فرقته المفضلة.. اعرف الحكاية

فيديو

رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

قرأ أذكار الصباح والمساء ثم خلص على والدته | تفاصيل غريبة

خناقة على شاب.. خلصت على صاحبتها ورمتها في الترعة| تفاصيل صادمة

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ