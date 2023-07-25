بسمة وهبة: التعاون بين روسيا ومصر يؤكد المضي قدما لتنفيذ المشروعات التنموية

قدمت الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور، حلقة خاصة من روسيا لتغطية فعاليات القمة الروسية الأفريقية .

وقالت بسمة وهبة :" التعاون بين روسيا ومصر يؤكد إصرار البلدين في المضي قدما نحو تنفيذ المشروعات التنموية مهما كانت الظروف ".



وأضافت بسمة وهبة :" روسيا تثق بأن المستقبل يرتبط بتنويع الشركاء من القارة السمراء الممتلئة بالثروات ".

وتابعت بسمة وهبة :" القمة الروسية الأفريقية في دورتها الأولى شهدت تعاون استراتيجي هام بين روسيا والدول الأفريقية خاصة مصر ".

وعرضت الإعلامية بسمة وهبة تقريرا يرصد حجم التعاون بين مصر وروسيا في كافة المجالات خاصة في مجال تنفيذ المشورعات التنموية.

تنعقد القمة الأفريقية الروسية الثانية، يومي 27 و 28 من شهر يوليو الجاري، وتستضيفها مدينة سان بطرسبورج ثاني أكبر المدن في روسيا، بحضور قادة من حوالي 50 دولة من القارة السمراء، في وقت تعاني فيه من أزمات متعددة أبرزها أزمة الغذاء بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب الأوكرانية.

