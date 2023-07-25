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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القضاء البلجيكي يدين صلاح عبد السلام بالقتل في اعتداءات بروكسل 2016

القضاء البلجيكي يدين
القضاء البلجيكي يدين صلاح عبد السلام بالقتل

أصدرت محكمة بلجيكية اليوم الثلاثاء، حكما بالإدانة بحق الإرهابي صلاح عبد السلام، وسبعة آخرين بتهم القتل والشروع في القتل، لدورهم في التفجيرات التي ضربت العاصمة بروكسل في عام 2016.

وتسببت تفجيرات بروكسل في عام 2016 في مقتل 32 شخصا، وإصابة أكثر من 300 آخرين، وترتبط هجمات بروكسل بتفجيرات باريس في نوفمبر من عام 2015 واعتقل صلاح عبد السلام قبل أربعة أيام من تنفيذ تفجيرات العاصمة البلجيكية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

تجدر الإشارة إلى أن ثمة صلة واضحة بين المحاكمة وتلك التي أجرتها فرنسا في هجمات باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

وحُكم على ستة من المتهمين في تفجيرات بروكسل بالسجن لمدد تتراوح بين 10 سنوات ومدى الحياة في فرنسا في يونيو، لكن المحاكمة البلجيكية ستكون مختلفة من حيث أنه سيتم البت فيها من قبل هيئة محلفين وليس قضاة.

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وتسبب التفجير المزدوج في مطار بروكسل وتفجير قنبلة ثالثة في مترو المدينة في 22 مارس 2016 عن مقتل 15 رجلا و 17 امرأة من جنسيات متعددة، الكثير منهم يقيم في بروكسل التي تضم مؤسسات للاتحاد الأوروبي ومقر حلف شمال الأطلسي

صلاح عبد السلام محكمة بلجيكية بروكسل

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