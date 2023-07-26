الكبانة بـ 10 آلاف جنيه بس| فتاة تثير الجدل بالساحل الشمالي وهجوم عنيف عليها

يتجدّد الجدل سنويًا في فصل الصيف بشأن الساحل الشمالي "الشرير"؛ باعتباره وجهة سياحية مُفضلة لدى الجميع.



فلم يعد الساحل الشمالي بمصر مجرد منتجع أو مصيف يذهب إليه الراغبون في الهروب من درجة الحرارة الشديدة في فصل الصيف، لكنه أصبح موقعًا يقتصر على فئة معينة بأسلوب حياة مختلف يعكس مظاهر الثراء المنتشرة هناك.

ويعتبر الساحل الشمالي، وجهة صفوة المجتمع الذين يبحثون عن أجواء مصيفية خلابة، داخل مصر، وخاصة ما يطلق عليه الساحل الجديد "الشرير"، الممتد من بعد قرية مارينا، وبالتحديد من عند الكيلو 120 حتى مدينة مرسى مطروح، والذي يشمل قري مارينا، ومراسي، وهايسندا، وغيرها.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مصطلح الساحل الشرير والساحل الطيب للتفرقة بين المناطق التي يمكن للطبقة المتوسطة الذهاب إليه وتلك التي لا يستطيع الدخول إليها طبقة الأغنياء .

وانتشر خلال الساعات القليلة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيديو لفتاة تعلق على المقولة المتداولة بشأن الساحل الشمالي.

وقد انتقدت الفتاة في الفيديو الذي لم لا تتجاوز مدته الدقيقة، تظهر فيه فتاة عشرينية، تعلق على مقولة “الساحل الطيب والساحل الشرير والأسعار به”.

وجاء تعليق الفتاة كالآتي: "في نقط كدة بتضايقني لازم أعلق عليها، أنا بس مش فاهمة الناس اللي بتقول الساحل الشرير والمياه بـ 200 جنيه، والأسعار هنا غالية أوي، أنا بس عاوزة أوريكوا إن الكلام ده مش صح خالص».

وتابعت: «بصوا دي كبانة للي ميعرفش يعني ايه، هي أوضة أهي قصاد البحر على طول ومستقلة وفيها جاكوزي خاص وشواية، ودي سعرها 10 آلاف جنيه في الليلة الواحدة، يعني في ناس بتدفع الرقم ده وهما رايحين يتغدوا».

كما أثارت صور لحجز إقامة 4 ليالٍ بإحدى القري في الساحل الشمالي، ضجّة في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب السعر الذي تجاوز النصف مليون جنيه.

والملفت أن الطبقة الغنية تعاني من ارتفاع أسعار الساحل المبالغ فيه فقد أثارت الفنانة ملك أحمد زاهر حالة من الجدل الواسع بسبب الأسعار الباهظة التى يشهدها الساحل الشمالى فى الفترة الحالية.

وقالت ملك أحمد زاهر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”: “إيه الأرقام اللي بشوفها في الساحل الشمالي دي؟ أنا مرعوبة حاسة إني في حلم، أرخص حاجة هنا بـ 375 جنيهًا وغالبا بتكون المياه، فين أيام الساحل الطيب؟ كنا بنتفرج على مسرحية العيال كبرت يوميًا وبدون ملل ومبسوطين فين الأيام دي؟ أنا ناقص أبيع كليتي اليمين عشان أكمل يومين في الساحل الشمالي”.