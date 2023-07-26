فتاوى تشغل الأذهان.. حكم صيام يوم عاشوراء دون تاسوعاء.. هل يجوز صيام التطوع بأكثر من نية.. وهل يشترط غسل الأعضاء بالترتيب عند الاغتسال من الجنابة

فتاوى تشغل الأذهان..

هل يجوز صيام يوم عاسوراء فقط دون تاسوعاء

هل يجوز صيام عاشوراء بأكثر من نية

هل يشترط الترتيب في غسل الأعضاء عند الاغتسال من الجنابة

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.

هل يشترط ترتيب معين عند غسل الاعضاء أثناء غسل الجنابة

سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، وأجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: غسل الجسد بالترتيب من سنن الغسل وليست من شروط صحته، لذلك من يعمم جسده بالماء مباشرة دون اتباع الترتيب فغسله صحيح ولا يحتاج لإعادته.

وأضاف أمين الفتوى الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء، فيجوز لمن اغتسل من الجنابة الصلاة مباشرة بشرط ان يكون نيته عند الاغتسال رفع الحدث الأكبر وأداء الصلاة.

هل يجوز صيام عاشوراء بأكثر من نية وجمع الفرض مع التطوع ؟

..سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، وقال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن تعدد النيات في قضاء صيام يوم أفطره في رمضان، ويوم تطوع ك"يوم عاشوراء"؛ لا يصح ، مشيرا إلى ضرورة تبييت النية قبل الفجر لأنه قضاء صيام مفروض وفي الحديث :«لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» رواه ابن ماجه والدارقطني.

وأوضح أمين لجنة الفتوى في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس وك، ردا على سؤال: (هل يجوز أن أصوم يوم عاشوراء وأنوي معه قضاء صيام يوم أفطرته؟)، أن هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك -الجمع بين عبادتين بنية واحدة، لافتا إلى أن حكمه أنه إذا كان في الوسائل أو مما يتداخل صح، وحصل المطلوب من العبادتين، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابته ترتفع ويحصل له ثواب غسل الجمعة.

7 أمور لا تفعلها في يوم عاشوراء

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن بعض وظائف يوم عاشوراء، بالتزامن مع اقتراب دخول ليلة العاشر من محرم التي تحين بمغرب شمس يوم الخميس المقبل، وهي ليلة الاحتفال ب يوم عاشوراء .

وظائف يوم عاشوراء

وقال علي جمعة من خلال صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك من وظائف يوم عاشوراء: الصيام لمن يستطيع، وإن كنت غير قادر على الصيام ، ووسعت على الأسرة، فأنت بذلك قد قمت بسنة التوسعة، وعلى ذلك توسع علي السنة كلها. وسئل ﷺ عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية، والباقية. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: يكفر السنة الماضية» [رواه مسلم].

وتابع علي جمعة في بيانه وظائف يوم عاشوراء والتي من بينها الذكر، والدعاء، وقراءة القرآن أو الاستماع له ، وفعل الخير والصدقات، مبينا أهم هذه الوظائف: اجتماع الأسرة ، واجعلوها فرصة للقاء العائلة.

ولفت إلى أنه كان شيخنا الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى رحمه الله تعالى، عندما يسئل عن كيف نحتفل بعاشورا، ونحتفل بالمولد النبوي، ونحتفل ببداية السنة الهجرية، ونحتفل ... فكان يقول: نحن في عصر انشغل الناس فيه، فمثل هذه الومضات، تجعل الحياة تضيء، فتجعل بينك وبين الإسلام علاقة، في الثقافة، فهذه المناسبات تجعل الناس تحيا في ظلال الإسلام.. هوية الإسلام .

وأكمل: فهم مشايخنا رحمهم الله تعالى أننا يجب أن نهتم بالمناسبات التي تجعلنا مرتبطين بالهوية، وأن نقوم بها كما فعلها رسول الله ﷺ ، وأن نراعي تغير الزمان والمكان، وأن نستحضر، ونحيي الوظائف في هذه الأيام، فنخرج بفوائدها، وهناك أسرار كثيرة لا نعرفها، ولكن إذا ما نحن اتبعنا الشريعة، وصلينا في مواقيتنا، وصليناها كما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ، سنتعرض لنفحات كثيرة، من أهمها : الهدوء النفسي، الطمأنينة، السعادة، الرضا والتسليم، الأمل، والهمة.

وأوضح أن من وظائف يوم عاشوراء صوموا يوم عاشوراء، ومن لم يستطع أن يصم، فعليه بالذكر، والدعاء، والقرآن، قراءة أو استماعا، ووسعوا على عيالكم، واجتمعوا حول مائدة واحدة، حتى نصل الرحم، وحتى نطبق بركة سيدنا رسول الله ﷺ.