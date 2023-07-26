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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

قرار حكومي جديد لدعم السياحة.. منح إقامة 3 شهور لهؤلاء من الزائرين

سياحة اليخوت
سياحة اليخوت

تعمل الحكومة على دعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم موارد الدولة لجذب العملة الأجنبية، حيث أصدرت وزارة الداخلية، توجيهات بمنح السائحين الأجانب الوافدين إلى مصر على متن اليخوت "السياحية الأجنبية" إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر، في إطار تعزيز دور سياحة اليخوت في مصر.

قرار بشأن سياحة اليخوت

وأصدرت الداخلية توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب إقامة سياحية لمدة 3 أشهر بدلاً من شهر، موضحة أن هذه التوجيهات تأتي استكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الدولة لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه سياحة اليخوت الأجنبية المترددة على الموانئ والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية في مصر.

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وتأتي هذه الخطوة استكمالا للجهود التي تبذلها مصر، فقد أصدر مجلس الوزراء، في 17 مايو 2023 توجيهات للوزارات المعنية لاتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلاً من "30 يوما"، وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادو اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سواء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة)، وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب.

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن سياحة اليخوت، تسمى بـ"سياحة المليارديرات"، وهم أغنى أغنياء العالم، مشيرا إلى أن مصر يبقى لها فيما يخص هذا النوع من السياحة تطبيق لإنهاء إجراءات الترخيص في دخول الجمارك بكل المعدات الخاصة باليخت.

دعم الدولة قطاع السياحة

وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المستثمر أو السائح المقبل على مصر باليخت الخاص، به إذا وجد عدم مرونة في الإجراءات، يقرر ألا يعود مرة أخرى، خاصة وأن هذا النوع من السائحين هو أعلى فئة في فئات السياح، مشيرا إلى أن مصر تحتاج للوصول إلى 500 ألف غرفة سياحية، لاستقبال مزيد من السياح الأجانب.

من جانبه، قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن مصر تتجه بشكل جيد لجذب سياحة اليخوت، بهدف التنشيط، خاصة وأن مستقبل هذا النوع من السياحة واعد جدا ومعروف عنها أنها سياحة الأغنياء لذا فإنها ستوفر العديد من الإيجابيات، فعندما يأتي السائح إلى مصر باليخت الخاص به يقيم في البلد حوالي 15 يوما وهي أقل مدة، بهدف إجراء الصيانة الدورية لليخت، والاستمتاع بمعالم البلاد السياحية، وهو ما يساعد على تنشيط سياحة اليخوت والأنواع الأخرى.

وأضاف كارم، خلال تصريحات سابقة لـ"صدى البلد"، أن فرنسا من أهم الدول المقابلة لمصر والتي تنتشر بها سياحة اليخوت، وسيتم خلال الفترة المقبلة، إدارج مصر على الأجندة السياحية، وبالتالي ينشط هذا النوع، بما يوفر فرص عمل جديدة بالقطاع السياحي مثل الضيافة البحرية، والجهات المساعدة لصيانة اليخوت وتموينها، وتعزيز الجوانب الأخرى لأن السائح سيقيم في مصر 15 يوما على الاقل، وبالتالي فإن هذا النوع من السياحة إيجابي بشكل كبير.

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أهمية سياحة اليخوت لمصر

وأضاف أنه سيتم توفير فرص عمل في القطاع السياحي وتدريب العاملين فيه على اقامة اليخوت والضيافة البحرية والجهات المساعدة في صيانة اليخوت وتموينها، وهو ما يساعد على توفير الأيدي العاملة لهذا القطاع وهو موضوع ايجابي بشكل كبير.

كان الدكتور مصطفى مدبلولي رئيس مجلس الوزراء، كلف بتشكيل لجنة برئاسة وزير النقل المهندس كامل الوزير، بهدف العمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، ووضع المقترحات والتحديات بشأنها.

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