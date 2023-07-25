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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزي خلال جولته المسائية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بجولة تفقدية لمركزي السنطة وزفتى، تابع خلالها سير العمل بمستشفى السنطة المركزي إلى جانب تفقد أعمال إنشاء حديقة نهطاي العامة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك بحضور منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

 

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وخلال الجول تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى السنطة المركزي والتي يتم إنشاؤها على مساحة ٤٩٠٠ م٢ بإجمالي تكلفه ٤٨٧ مليون جنيه لتضم عدد ٢٢٣ سريرا داخل أقسام (العيادات الخارجية، الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، غرف عمليات، معامل، أقامه مرضى، عناية مركزة، نساء وتوليد، أطفال، غرف عزل)، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 80%.

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واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء حديقة نهطاي العامة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، كما تفقد عددا من قطع الأراضي غير المستغلة بمركز السنطة وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتعظيم مواردها.

مشروعات المبادرة الرئاسية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعات المبادرة محافظة مدينة السنطة لمبادرة الرئاسية حياة كريمة للتنمية المستدامة غير المستغلة عناية مركزة طارق رحمي محافظ الغربية

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