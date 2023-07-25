محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزي خلال جولته المسائية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بجولة تفقدية لمركزي السنطة وزفتى، تابع خلالها سير العمل بمستشفى السنطة المركزي إلى جانب تفقد أعمال إنشاء حديقة نهطاي العامة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك بحضور منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الجول تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى السنطة المركزي والتي يتم إنشاؤها على مساحة ٤٩٠٠ م٢ بإجمالي تكلفه ٤٨٧ مليون جنيه لتضم عدد ٢٢٣ سريرا داخل أقسام (العيادات الخارجية، الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، غرف عمليات، معامل، أقامه مرضى، عناية مركزة، نساء وتوليد، أطفال، غرف عزل)، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 80%.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء حديقة نهطاي العامة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، كما تفقد عددا من قطع الأراضي غير المستغلة بمركز السنطة وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتعظيم مواردها.