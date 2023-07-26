برلمانى: تعميق العلاقات مع الدول الأفريقية مهم في ظل الظروف العالمية الراهنة

أكد النائب الدكتور سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السياسة الخارجية المصرية، خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، توجهت بقوة نحو القارة الأفريقية، ووضعتها في صدارة أولوياتها.

وقال "سوس" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدولة المصرية لم تفوت أي محفل دولي أو مؤتمر عالمي تشارك فيه إلا وتحدثت عن مشاكل القارة الأفريقية، والتحديات التي تواجهها وتعوق تحقيق تنمية حقيقية بها تساعدها على التقدم والرخاء، مضيفا: "دعم مصر لدول القارة السمراء متواصل ومستمر".

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وطدت علاقاتها بالكثير من الدول الأفريقية، بعد أن كانت مقتصرة على عدد محدد من الدول قبل عام 2014، وهذا يحسب إلى القيادة السياسية الحكيمة التي تدرك حقيقة الأمور، وتتعامل بحرفية عالية مع ملف السياسة الخارجية.

وتابع النائب الدكتور سامي سوس: "توجه القيادة السياسية نحو دول الجنوب، وإصرارها التام على تعميق العلاقات والتعاون، خطوة مهمة وممتازة، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة".

