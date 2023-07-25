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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يؤكد أهمية تفعيل دور بيت العائلة داخل المجتمع

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال اجتماع بيت العائلة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة المصرية بكافة أجهزتها التنفيذية تسعى إلى التأكيد على نشر ثقافة الحوار ونشر مفاهيم الانسانية ، بهدف دعم أواصر الود والمحبة داخل المجتمع معرباً عن أمنياته بتعاظم دور بيت العائلة في الشارع المنياوي.

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جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد بيت العائلة المصرية لتقديم التهنئة باستئناف العمل، حيث ضم الوفد كلاً من الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، والأنبا فلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها، والمستشار محمود عبد الحليم مستشار بالنيابة الإدارية مكتب الخبراء للطب الشرعي بوزارة العدل، والدكتور راجي فؤاد بالطب البيطرى.

 

أكد المحافظ أهمية تفعيل دور بيت العائلة داخل المجتمع المنياوى من أجل نشر وتعميق ثقافة الحوار والإنسانية، والاتحاد والتكاتف والعمل من أجل بناء الوطن، إلى جانب تنظيم الندوات والأنشطة الخدمية المشتركة لتحقيق المعايشة المصرية المستمرة على مر العصور بين أبناء الوطن.

 

وأضاف المحافظ أن بيت العائلة من أهم أدواره تعديل المفاهيم الخاطئة وإصلاح بعض الأفكار المنتشرة في المجتمع من خلال الاهتمام بعدة محاور ترتكز على دور الأسرة فى التربية والخطاب الديني المتزن وخطاب وسائل الإعلام.

 

وأشار المحافظ إلي أن الوسطية والتسامح هي جوهر كافة الرسالات السماوية، وهي المنهج الذي قامت عليه حركة الحياة لمحاربة التطرف ونشر قيم المحبة وتحصين أبنائنا ضد الأفكار الهدامة والعمل من أجل إعمار الأرض.

أسامة القاضي محافظ المنيا الإدارة المركزية الخطاب الدين الدكتور أحمد محمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المفاهيم الخاطئة والخطاب الديني

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