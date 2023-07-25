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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف سياسة بايدن للجوء.. قاض فيدرالي يوجه ضربة قوية للإدارة الأمريكية

جو بايدن
جو بايدن

أوقف قاض فيدرالي في مقاطعة شمال كاليفورنيا سياسة اللجوء المثيرة للجدل للرئيس جو بايدن، في ضربة كبيرة للإدارة، التي اعتمدت على الإجراء كجزء من استراتيجيتها لما بعد “التشريع-42”، حسبما أظهرت وثائق المحكمة اليوم الثلاثاء.

وأمام إدارة بايدن 14 يوما لاستئناف الحكم، الذي أصدره القاضي جون تيجار ويبطل سياسة مايو 2023 التي تجعل المهاجرين غير مؤهلين للحصول على اللجوء إذا دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وفشلوا في الاستفادة من المسارات القانونية التي وضعتها الحكومة الفيدرالية.

ووفقا لوثائق المحكمة، فإن المدعين هم مجموعات يسارية تمثل وتساعد طالبي اللجوء ويجادلون بأن القاعدة غير صالحة بموجب قانون الإجراءات الإدارية (APA) لأنهم يزعمون أنها غير قانونية وتعسفية وتصدر دون فرصة كافية للتعليق العام.

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وعرقل تيجار، الذي عينه أوباما، السياسة على أساس أن إجراءات الإشعار الخاصة بها غير كافية بموجب قانون الإجراءات الإدارية، الذي يحدد كيفية سن القواعد من قبل الوكالات الفيدرالية ويتطلب فترات إشعار وتعليق معينة.

ووجد تيجار أن فترة الإشعار البالغة 30 يوما التي وافقت عليها إدارة بايدن في البداية غير كافية بالنظر إلى تعقيد القاعدة.

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