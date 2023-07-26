عماد الدين حسين: الحوار الوطني بدأ في صياغة المخرجات والمقترحات

أكد عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أمس الثلاثاء عقدت جلستان بالحوار الوطني وهما متخصصتان، موضحًا أنه تم البدء في صياغة المخرجات و المقترحات.



وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامية هدير أبوزيد، أن الجلسات المتخصصة تكون شديدة التخصص مع مقرري اللجان، وأنه يتم مناقشات المقترحات التي ستقدم لـ اللجان.



ولفت إلي أنه مناقشة نظام التأمين الصحي، وذلك في الملف المجتمعي، وكان هناك أطباء، لمناقشة هذا الموضوع.



وأشار إلي أن الجميع أن هذا النظام مشروع دولة، ويتم تطبيقه بشكل تجريبي في بورسعيد و الأقصر، وأن هناك مطالب بأن يكون في جميع المحافظات.



وأوضح أن الجميع يعمل من أجل تقديم أفضل شيء لـ المواطنين.

