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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة بوركينا فاسو تفرض ضرائب جديدة لدعم "المجهود الحربي"

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، فرض ضرائب جديدة على الهواتف واشتراكات التلفزيون الخاص، لصالح المجهود الحربي.

وقال موقع "صوت أمريكا" إنه بعد فرض ضرائب على الوقود والمشروبات الكحولية والتبغ، أعلنت بوركينا فاسو فرض ضرائب جديدة وتخصيصها للمجهود الحربي للتعامل مع انعدام الأمن، إلا أن هذه القرارات أثارت الانقسام في البلد الواقع غرب القارة السمراء.

وبدأ فرض الضرائب، منذ الخميس الماضي 20 يوليو، بعدما اعتمد القانون من قبل مجلس الأمة في 24 يونيو الماضي وأقر في 30 يونيو بقرار من النقيب إبراهيم تراوري، الذي أطاح برئيس البلاد في أكتوبر الماضي.

وأوضح وزير الاقتصاد في بوركينا فاسو أبوبكر نكانابو أن "فكرة الضريبة هي ضمان أن السعر هو سعر معقول حقًا حتى لا يزيد سعر الهاتف بشكل كبير، لذلك حددنا نسبة 5٪ للهاتف ، و 10٪ لاشتراكات التليفزيون الخاص كل هذا هو مساهمة المستهلكين في جهود الدفاع عن الوطن الأم واستعادة التراب الوطني".

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على الجانب الآخر انتقد البعض فرض هذه الضرائب، وقال أداما بايالا ، رئيس شبكة المستهلكين الوطنية في بوركينا فاسو، إن هذه ضرائب جديدة تضاف إلى ضرائب أخرى تغرق المستهلك في البؤس" مضيفا "لا أعرف أي بوركينا فاسو ضد المجهود الحربي لإخراج الإرهابيين من حدودنا إلا أن الثمن الذي يجب دفعه مرتفع للغاية، ومن المرجح أن يؤدي فرض ضرائب جديدة إلى إغراق المستهلكين، ودافعي الضرائب يستمرون في البؤس؟".

بوركينا فاسو

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