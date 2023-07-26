عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بمطروح يتابع حالة المصابين في حادث طريق الضبعة الإقليمي

حادث اتوبيس مطروح
حادث اتوبيس مطروح

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح الوضع الصحي والخدمات المقدمة للمصابين بمستشفى الضبعة المركزي وغرفة طوارئ المستشفى إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس بجمل بمحور الضبعة.

الصور الأولى لحادث انقلاب ميكروباص في طريق مطروح إسكندرية

السيطرة على حريق بمول تجاري في مطروح


حيث أسفر الحادث عن وصول ١٢ مصابا لقسم الطوارئ حيث تنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة وأخرى تحتاج تدخلا جراحيا، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم.


وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى.


كما تأكد "سالم" من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزيني بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ في حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجاري حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.


وأضاف أنه تنفيذ لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابي الحادث والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أي عقبات قد تحدث.


وأكد "سالم" على انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء وزائري مطروح بجميع المراكز.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. الأهلي يُهدد بالانسحاب من كأس السوبر بسبب الزمالك

راتب كبير| ميدو يكشف تفاصيل عقد مهاجم الأهلي الجديد

الأهلي يحسم قرار رحيل علي معلول ويزف بشرى للجماهير

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو

رابطة الأندية تفجّر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات

قرار جديد من الأهلي ضد حسين الشحات وطلب خاص لاتحاد الكرة

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

يارتني ما عرفته.. مُسنة بريطانية تندم على زواجها من شاب مصري|ما القصة؟

قضية داخلية.. البيت الأبيض يعلق على استبدال وزير الخارجية الصيني

شوبير يكشف سر ظهور إمام عاشور في ملعب الأهلي ليلاً

مسح قزحية العين.. مالك ChatGPT يعلن خطته لمواجهة تهديد انتحال الروبوتات

إجازات وثراء فاحش خلال الحرب.. زيلينسكي يوبخ عددًا من المسؤولين والنواب

وزيرة البيئة: شهر أغسطس يسجل درجات حرارة قياسية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون عمليات.. طرق طبيعية لتصغير حجم المعدة

سبب غير متوقع وراء الشعور بالتعب والألم في الليل..حسام موافي يكشف عنه

فاكهة غير متوقعة تعزز القدرة للرجال.. نتائجها مذهلة

مرض خطير.. طفلة تثير الجدل بعد محاولة طبيب إنقاذها

فيديو

رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

قرأ أذكار الصباح والمساء ثم خلص على والدته | تفاصيل غريبة

خناقة على شاب.. خلصت على صاحبتها ورمتها في الترعة| تفاصيل صادمة

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ