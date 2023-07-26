وكيل وزارة الصحة بمطروح يتابع حالة المصابين في حادث طريق الضبعة الإقليمي

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح الوضع الصحي والخدمات المقدمة للمصابين بمستشفى الضبعة المركزي وغرفة طوارئ المستشفى إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس بجمل بمحور الضبعة.



حيث أسفر الحادث عن وصول ١٢ مصابا لقسم الطوارئ حيث تنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة وأخرى تحتاج تدخلا جراحيا، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم.



وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى.



كما تأكد "سالم" من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزيني بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ في حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجاري حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.



وأضاف أنه تنفيذ لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابي الحادث والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أي عقبات قد تحدث.



وأكد "سالم" على انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء وزائري مطروح بجميع المراكز.