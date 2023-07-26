برلمانية: الجمهورية الجديدة يبنى معها الإنسان

أكدت النائبة هدى عبد الستار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن شعارهم في التنسيقية هو السياسية بمفهوم جديد، وان كل عام هناك استراتيجية جديدة.

وأضافت خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامية هدير أبوزيد، أن لديهم هدف في الوصول لـ التغيرات الإيجابية التي تعود بالنفع على الجميع.

ولفتت إلي أن مصر تبني الجمهورية الجديدة، ومعها نقوم بناء الإنسان، وأن عدد الأطفال في مصر 41 مليون وهناك اهتمام كبير بالأطفال.

وأشار إلي أن مبادرة " رعاية النشء " يكون لها استفادة لـ الأطفال، وأن هذه المبادرة تعمل على تغطية كل الجوانب التي تهتم بالطفل بداية من قانون الطفل.

وأوضحت أنه يجب أن يكون لـ الأطفال أنشطة، تكون جاذبة لـ الأطفال.