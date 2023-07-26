جامعة الجلالة تكرّم الزميلة نهلة الشربيني وتمنحها شهادة تقدير | صور

كرّم الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، الزميلة نهلة الشربيني محررة التعليم العالي في موقع "صدى البلد" الإخباري.

جاء هذا التكريم تقديرًا لمجهودات الزميلة نهلة الشربيني محررة التعليم العالي في موقع صدى البلد، وجهدها المتواصل في تغطية أحداث وفعاليات جامعة الجلالة الأهلية.

وقد تمثل تكريم الزميلة نهلة الشربيني، في قيام الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة بإهداء الزميلة شهادة تقدير.

وجاء تكريم الزميلة نهلة الشربيني محررة التعليم العالي في موقع صدى البلد، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، للإعلان عن استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤

وقد انعقد مؤتمر الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة منذ ساعات بمقر الجامعة بمدينة الجلالة.