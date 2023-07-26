شوبير يطرح سؤالاً مثيرًا لجمهوره عن أفضل مدرب

شارك الإعلامي احمد شوبير جمهوره استفتاء عن أفضل مدرب عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير : شارك في استفتاء الأفضل في الموسم مع شوبير، "أفضل مدرب" مارسيل كولر - جايمي باتشيكو - علي ماهر.

وكان قد أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني عن توفير أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الفريق إلى الإسكندرية الأربعاء المقبل .

وكتب مجدي عبد الغني: الأهلي يعلن توفير أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الفريق إلي الإسكندرية الأربعاء المقبل لمؤازرة الفريق في مباراة المصري. 🦅

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3/0 أمام بيراميدز، بمشاركة حسين الشحات في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد على استاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ 28 لبطولة الدوري الممتاز.