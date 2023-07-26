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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد السعدني: والدي زي الفل.. ولم أتوقع ردود الفعل على «سيب وأنا أسيب»

أحمد السعدني
أحمد السعدني

كشف الفنان أحمد السعدني، تفاصيل وكواليس تصوير مسلسل سيب وأنا سيب، الذي قام ببطولته مع الفنانة هنا الزاهد.

 

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وقال أحمد السعدني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ": "لم اكن متوقع رد الفعل الإيجابي بعد طرح أول حلقتين من المسلسل ".

 

 وأضاف أحمد السعدني : "ردود الفعل من الجمهور اسعدتني بشكل كبير"، مضيفا:" الحمد لله فضل ونعمة ".

 

 وتابع أحمد السعدني: "أهتم بمتابعة ردود فعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء كان فيسبوك أو تويتر أو انستجرام ".

 

 وأكمل احمد السعدني :" أهتم برأي الناس في الشارع وأشخاص مقربين لن يقوموا بمجاملتي مطلقا "، مضيفا:" تجربة التمثيل مع هنا الزاهد ممتعة  وحدثت كيميا جيدة بيننا أثناء التمثيل ".

 

 وعن الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني، قال أحمد السعدني:"صحة والدي زي الفل وإحنا في الساحل الشمالي نغير جو ".

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