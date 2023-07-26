قضية داخلية.. البيت الأبيض يعلق على استبدال وزير الخارجية الصيني

علق البيت الأبيض، على إقالة وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، من منصبه بعد اختفائه من الساحة العامة منذ 25 يونيو، وتم تعيين سلفه وانج يي في المنصب بدلًا منه.

وقالت كارين جان-بيير، المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعتبر استبدال وزير الخارجية الصيني قضية داخلية صينية ومصممة على تعميق الحوار بين البلدين.

وأضافت: "نحن على دراية بتلك القرارات بلا شك. التغييرات هي مسألة داخلية صينية، وبالتالي فإننا سنترك لهم التعبير عن آرائهم والتعليق حول هذا الأمر".

وأكدت التزام الولايات المتحدة بتعميق قنوات الاتصال مع الصين لتجنب التفاهمات السيئة والتقديرات الخاطئة، حسب وكالة “رويترز” للأنباء.

وكان كبار الهيئة التشريعية في الصين، صوتوا أمس الثلاثاء، على إعادة تعيين وانج يي وزيرًا للخارجية وبان جونجشنج كحاكم للبنك المركزي.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، وقع الرئيس شي جين بينج أمرًا رئاسيا لتنفيذ القرار.

وترأس تشاو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي لجمهورية الصين، الجلسة التي افتتحت صباح يوم الثلاثاء.

وتمت مراجعة مشروع تعديل للقانون الجنائي في الجلسة.

ويركز التعديل على تنفيذ مبادئ وسياسات اللجنة المركزية بشكل أفضل فيما يتعلق بمكافحة الفساد وحماية المؤسسات الخاصة وفقا للقانون كما أنه يحسن الشروط المتعلقة بجريمة تقديم الرشاوى وكذلك الفساد الذي يديره موظفو المؤسسة الخاصة.