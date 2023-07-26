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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو رابطة الأندية عن عقوبة الشحات: ضعيفة

صدى البلد

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة كانت تخطط لإهداء النادي الأهلي (الدرع الجديد) لبطولة الدوري المصري، مشيرا إلى أن مشهد دخول الدرع القديم إلى استاد القاهرة في (كيس بلاستيك) لم يُكن جيدًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لم يتحدث أي طرف عن انسحاب الزمالك من كأس السوبر الماضية أمام الأهلي ولم يكن هناك عقوبات في وقتها، ولذلك كان سرعة اصدار القرار في أزمة الشحات والشيبي كانت احترافية كبيرة من جانب لجنة المسابقات".

وأضاف: "عقوبة حسين الشحات ضعيفة لكنها وفقًا للائحة، وعقوبة الأهلي ضد اللاعب قرار داخلي يخصه، بعيدًا عن أي قرارات آخرى من جانب رابطة الأندية أو لجان الاتحاد المصري لكرة القدم".

وواصل: "لا أعتقد أن النادي الأهلي سينسحب من كأس النخبة، وكأس مصر عن الموسم الحالي لازال لم ينتهٍ حتى الآن، فما الداعي من خوض مبارياته طالما سوف يستبعد الزمالك من كأس النخبة إذ توج باللقب".

وأتم: "في النهاية، سوف نرى الأمور بعد نهاية الموسم الجاري، ونتمنى أن تهدئ الأمور بين الجميع".

الأهلى عضو رابطة الأندية المحترفة ثروت سويلم استاد القاهرة كأس السوبر

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