ماذا قال بلينكن بشأن عودة وانج يي إلى منصب وزير الخارجية الصينية؟

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الأربعاء على عودة وانج يي إلى منصب وزير الخارجية الصيني بعد إقالة سلفه تشين جانج.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بلينكن إنه يتوقع "العمل بشكل جيد" مع وزير الخارجية الصيني الجديد، بعد إقالة سلفه تشين جانج فجأة من منصبه.

وأضاف بلينكين في إشارة إلى الدبلوماسي الجديد "أعرف وانج يي منذ أكثر من عقد. لقد التقيت به مرارًا وتكرارًا"، متوقعًا أن يكون قادرًا على العمل معه بشكل جيد كما فعلا في الماضي.

ولفت "من المهم بالنسبة لنا أن ندير هذه العلاقة بمسؤولية. يبدأ ذلك بالدبلوماسية، التي تبدأ بالتواصل، وسأعمل مع من هو النظير الصيني المعني".

وفي وقت سابق، علق البيت الأبيض، على إقالة وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، من منصبه بعد اختفائه من الساحة العامة منذ 25 يونيو، وتم تعيين سلفه وانج يي في المنصب بدلًا منه.

وقالت كارين جان-بيير، المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعتبر استبدال وزير الخارجية الصيني قضية داخلية صينية ومصممة على تعميق الحوار بين البلدين.

وأضافت: "نحن على دراية بتلك القرارات بلا شك. التغييرات هي مسألة داخلية صينية، وبالتالي فإننا سنترك لهم التعبير عن آرائهم والتعليق حول هذا الأمر".

وأكدت التزام الولايات المتحدة بتعميق قنوات الاتصال مع الصين لتجنب التفاهمات السيئة والتقديرات الخاطئة، حسب وكالة “رويترز” للأنباء.