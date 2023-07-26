كلهم شبه بعض.. تعليق صادم من نجم سموحة عن أداء لاعبي الأهلي والزمالك

قال محمد عصام لاعب فريق سموحة، إن فريقه دائمًا ما يملك مجموعة مميزة من اللاعبين التي تجعله ينافس على مراكز متقدمة في الدوري الممتاز، إلا أن الفريق صارع الهبوط هذا الموسم، وهو ما كان مفاجئًا.

وأضاف عصام، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه انضم إلى سموحة من لافيينا الذي رفض رحيله، الأمر الذي دفعه لجمع حقائبه وترك معسكر الفريق دون إذن النادي.

وأشار إلى أن لا فيينا حاول التواصل معه للعدول عن قراره، إلا أنه رفض وتمسك بالرحيل من أجل تحقيق حلمه باللعب في الدوري الممتاز بعد سنوات طويلة قضاها في الدرجة الثالثة، مشددًا أنه لم يصدق نفسه في أول مباراة لعبها بقميص سموحة.

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واختتم تصريحاته، أن الدوري المصري أكثر مسابقة ينطبق عليها مقولة «كل اللاعيبة شبه بعض» بما فيهم الأهلي والزمالك حيث يمتلكان لاعبين عاديين للغاية ومستواهم يشبه بقية لاعبي أندية الدوري.