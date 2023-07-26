ادعولي أقدر أرضى بقضاء الله وأعديها|مي كساب توجّه رسالة مؤثرة بعد وفاة والدها

وجَّهت الفنانة مي كساب رسالة شكر مؤثرة لجمهورها عقب وفاة والدها عبر حسابها بموقع تويتر.

وكتبت مي كساب : “شكرًا من قلبي لكل إنسان كان جمبي من أول مرض أبويا وكل حد دعالنا من قلبه حب الناس الصادق الخالي من أي مصالح بكنوز الدنيا وألف حمد لله علي تسخيره لعباده الأوفياء في محنتي أبويا اللي علمني ورباني وخلاني بني آدمة فقدانة محنة كبيرة ادعولي أقدر أرضى بقضاء الله وقلبي يبرد وأقدر أعديها”.

وحرص مغني المهرجانات أورتيجا على حضور عزاء والد مي كساب رغم خلافاته السابقة مع زوجها أوكا.

وحضر عزاء والد مي كساب عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أشرف زكي وميرفت أمين وأحمد أمين وحماده هلال وغيرهم.

وخيمت مشاعر الحزن والبكاء علي الفنانة مي كساب، خلال صلاة الجنازة علي والدها، وساندها زوجها الفنان أوكا.

وحضر صلاة الجنازة علي والد مي كساب، الفنان إيهاب فهمي وزوجته، والفنان هشام ماجد، والفنان سليمان عيد، والفنان أحمد فهيم، وعفاف مصطفى والفنان منير مكرم، والفنانة، لقاء سويدان، والمخرج معتز التوني، ومغني المهرجانات أورتيجا.