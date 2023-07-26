حدث ليلاً|الأهلي يُهدد بالانسحاب من كأس السوبر بسبب الزمالك.. مستشفى الضبعة يستقبل 12 مصاباً في حادث أتوبيس.. ودرجات الحرارة تبلغ ذروتها اليوم

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التوقيت الصيفي سبب أزمة انقطاع الكهرباء.. تصريحات مفاجئة لمسؤول كبير

الأرصاد تحذر: الحرارة تبلغ ذروتها اليوم الأربعاء

فيديو| تحرك جديد من البنك الأهلي عن مصادر الأموال.. وأحمد موسى: برافو

بسبب جمل| مستشفى الضبعة يستقبل 12 مصاباً في حادث أتوبيس على طريق المحور

مفاجأة مدوية.. الأهلي يُهدد بالانسحاب من كأس السوبر بسبب الزمالك

مفاجأة مدوية.. بند يتيح لنجم الزمالك فسخ تعاقده بعد 7 أيام

ادعولي أقدر أرضى بقضاء الله وأعديها|مي كساب توجّه رسالة مؤثرة بعد وفاة والدها

الرئيس السيسي أبرزهم.. بوتين يعقد لقاءات مهمة مع انطلاق قمة روسيا– إفريقيا

تحذير من صندوق النقد بشأن خطر الطقس وحرب أوكرانيا على أسعار الغذاء