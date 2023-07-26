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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأصيل اللي فاضلي.. كارمن سليمان توجه رسالة رومانسية إلي زوجها

كارمن سليمان برفقه
كارمن سليمان برفقه زوجها

وجهت الفنانة كارمن سليمان، رسالة رومانسية إلي زوجها مصطفي جاد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت كارمن سليمان: “أنت الأصيل اللي فاضلي”.

وكشفت المطربة كارمن سليمان، عن رأيها في تقديم أغاني المهرجانات، وذلك خلال حلولها ضيفة على محطة نجوم أف أم بمناسبة مرور 10 سنوات على بداية مشوارها الفني.

وأكدت كارمن سليمان أنها مطربة تريد التجديد ولكن فى إطار المناسب بالنسبة لها وصوتها، لذلك لم تفكر على الإطلاق فى تقديم أغاني مهرجانات.

وأضافت أن هذه الأغاني لا تتناسب معها ولا مع خامة صوتها، ولكن من الممكن تقديم أغنية تراب مع أحد الموهبيبن الموجودين على الساحة.

وتابعت كارمن خلال حديثها مع الإعلامية جيهان عبدالله أنها تعمل خلال هذه الفترة على تقديم فكرة جديدة فى الغناء، تتناسب مع طبقة صوتها، سوف تكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

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