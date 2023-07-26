بالكراسي.. معركة شوراع بين 40 رجلا في مكان سياحي شهير بإسبانيا.. صور

اندلعت معركة شوارع بين 40 شابا ورجلا في واحد من أشهر الشوراع السياحية في إسبانيا مستخدمين الكراسي والزجاجات مما أثار حالة من الجدل.

أظهرت الصور التي نشرتها صحيفة “الديلي ستار” الشباب والرجال يتلقون اللكمات من بعضهم البعض بينما الشرطة لم تقدر على تفريقهم.

وأوضح التقرير أن “معركة الشوراع” حدثت في بلدة سيتجيس الشاطئية الكاتالونية، المشهورة بـ “السياح البريطانيين” في شارع بريمر دي مايج المشهور باسم شارع بيكات ("سين").

إصابات طفيفة

وخلال معركة الشوراع، أصيب أحد رجال الشرطة بزجاجة نتج عنها جرح، بينما أصيب اثنان آخران بخلع في المفاصل.

وقال المسعفون الذين حضروا مكان الحادث إن جميع الإصابات كانت طفيفة، بينما تحقق الشرطة في الواقعة.

يأتي ذلك بعد تحذير السياح البريطانيين من انتشار مرض مقاوم للأدوية في جميع أنحاء مناطق العطلات المزدحمة بما في ذلك إسبانيا.

ووفقً للخبراء، تنتشر عدوى الشيجيلا، المعروفة أيضا باسم داء الشيجيلات، في ألمانيا وأيرلندا وهولندا.

وتشمل الأعراض الرئيسية الحمى والإسهال الشديد وآلام المعدة.

بالكراسي..معركة شوراع بين 40 رجلا في مكان سياحي شهير بإسبانيا