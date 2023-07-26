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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين علي تحيى حفلا في مكتبة الإسكندرية 25 أغسطس

ياسمين على
ياسمين على

تحيى الفنانة ياسمين على حفلا غنائيا فى مكتبة الإسكندرية ضمن حفلات الصيف التى تقدم بالإسكندرية والتى تنطلق فى الفترة من 3 أغسطس المقبل حتى 1 سبتمبر المقبل.

وتقدم ياسمين على حفلها يوم 25 أغسطس المقبل.  

وكان استضاف برنامج "رأى عام"، المذاع عبر قناة "تن" مؤخرا المطربة ياسمين على والمطرب محمد شاهين.

وقدم محمد شاهين،وياسمين على باقة من الأغاني الثنائية، وختما الحلقة بإغنية “فى يوم وليلة”.

ياسمين على

وقالت ياسمين على أنها إلتحقت بمعهد الموسيقة العربية لكنها رسبت اول عام وتركتها.

من جانبه قال شاهين أنه قبل مشاركته فى برنامج “ستار اكاديمي”، كان يعمل فى أحدى الشركات، وكان يغنى فى الأفراح.

عبرت المطربة ياسمين علي، عن فخرها كونها مصرية ، معقبة:" بكون مبسوطة اما أسافر للخارج واتكلم مصرى وأشوف رد فعل الناس".

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وأضافت ياسمين على خلال حوارها مع برنامج "رأى عام"، المذاع عبر قناة “تن”، أنها إلتحقت بمعهد الموسيقة العربية لكنها رسبت اول عام وتركتها.

ياسمين على وكلية الإعلام

وأوضحت ياسمين على، أنه بعد فشلها معهد الموسيقة العربية، إلتحقت بكلية الإعلام وتخصصت فى مجال الصحافة، وتدربت بعد التخرج فى الإذاعة لمدة “3 سنوات”.

وإشارت ياسمين علي إلى أن أغنية “نقابل ناس” كانت فاتحة خير بالنسبة لها. 

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