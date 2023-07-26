توقف ملايين الهواتف.. جوجل تضع المسمار الأخير في نعش أندرويد “كيت كات"

أعلنت شركة جوجل Google، رسميا عن إنهاء دعم نظام أندرويد 4.4.2، المعروف باسم أندرويد كيت كات KitKat، بشكل نهائي بداية من شهر أغسطس المقبل، بعد نحو عشر سنوات من إطلاقه.

وبحسب ما ذكره موقع "technewsspace"، يوجد نظام أندرويد كيت كات حاليا في عدد محدود من الأجهزة النشطة التي تعمل بنظام أندرويد، حيث انخفض عدد الأجهزة النشطة عن 1% مع قيام المزيد والمزيد من المستخدمين بالترقية إلى أحدث إصدارات أندرويد.

جوجل تنهي دعم أندرويد "كيت كات"

وسلطت جوجل في منشور عبر مدونتها الرسمية الضوء، على أن سبب التوقف عن دعم أندرويد "كيت كات" في الإصدارات المستقبلية، من خدمات Google Play هو أن عدد الأجهزة النشطة أقل من 1%، وأن خدمات جوجل بلاي لن تعمل بعد إصدار النسخة 23.30.99 منها على نظام أندرويد كيت كات.

وقد إصدار "كيت كات" الذي تم إطلاقه بشكل رسمي خلال عام 2013، ترك بصمة واضحة في تاريخ نظام التشغيل أندرويد، وحصل على علامات عالية لزيادة سرعة النظام وواجهة مبسطة، وكان أول هاتف يعمل بهذا النظام هو Google Nexus 5.

ووفقا لـ Business of Apps، يوجد ما يقرب من 3 مليارات جهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد، لذا فإن عبارة "أقل من 1٪" تعني أقل من 30 مليون من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة الأخرى، أصبحت الآن وظائفها منخفضة وغير قابلة للاستخدام تماما.

ويعني ذلك انتهاء الدعم للملايين من الأجهزة وأن بعض التطبيقات والميزات لن تعمل بعد الآن على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد “كيت كات"، تشمل خدمات Google Play والموقع والإحالة ومعالجة الدفع وتسجيل الدخول الأحادي إلى خدمات وتطبيقات الجهات الخارجية.

ويشار إلى أن جوجل تعمل في الوقت الحالي على تطوير أحدث إصدارات نظام أندرويد Android 14، والذي سيتوفر على أحدث الهواتف الرائدة من أفضل العلامات التجارية مثل سامسونج وموتورولا ووان بلس وشاومي وسوني وغيرها.

ومن المتوقع أن تكون أجهزة مثل Google Pixel 8 و Pixel 8 Pro و Galaxy S23 series و Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5 و OnePlus 11 من بين أوائل الأجهزة التي ستتلقى إصدار Android 14 الجديد من جوجل.