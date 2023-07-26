عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الإسماعيلية تنظم دورة للتوعية بالمفاوضة الجماعية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، ندوة للتوعية فى مجال المفاوضة الجماعية وأحكام قانون العمل بشأنها ، وذلك بشركة برودان للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ، بمشاركة 17 عامل وعاملة من عمال الشركة وادارتها، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال ، وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، لتحقيق مزيد من الإنتاجية وزيادة معدلات التنمية ودفع الاقتصاد القومى ، فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030 .

وأوضح محمد طلعت مدير المديرية  ، أن الندوة تضمنت مجموعة من المحاضرات حول شرح معنى المفاوضة الجماعية ، وأهم واجبات العمال وحقوقهم ، والمحظورات التي يمنع على العامل ارتكابها ، سواء داخل العمل أو خارجه ، وماهية ظروف فصل العامل وشروطها التى حددها قانون العمل فى مواده وأحكامه ، والتطرق إلى بعض التعريفات الخاصة بالعامل وصاحب العمل .

وأضاف مدير المديرية ، أنه تم شرح المادة 146 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والتي حددت تعريف المفاوضة بأنها هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الاعمال أو منظماتهم من أجل تحسين ظروف العمل وشروطه وأحكام الاستخدام ، او التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الإجتماعية للعمال ، أو تسوية المنازعات بين الطرفين .

وتابع: بالإضافة إلى شرح المادة 148 من القانون ، والتى حددت أن المنشأة التى يعمل بها أقل من 50 عاملاً يتم التفاوض فيها بين ممثل النقابة العامة وممثل أصحاب الأعمال ، ثم فتح باب المناقشة المفتوحة مع الحضور والاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم والرد عليها ، بحضور جيهان رمزي مدير علاقات العمل ، وسالى مصطفى مدير إدارة المفاوضة الجماعية من المديرية .

828c6698-6a25-4eb3-8b2d-cbd7fd32b764
828c6698-6a25-4eb3-8b2d-cbd7fd32b764
89e4cc10-aba4-4802-86d9-1745f5268300
89e4cc10-aba4-4802-86d9-1745f5268300
e80a6cab-9ddb-47fd-bdbd-aeb905d6a397
e80a6cab-9ddb-47fd-bdbd-aeb905d6a397

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه مرة واحدة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد الشهادات الدولارية

قناة مصرية تنقل مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية

مفاجأة مدوية.. الأهلي يُهدد بالانسحاب من كأس السوبر بسبب الزمالك

استعدوا لـ72 ساعة نار|الأرصاد تفجّر مفاجأة صادمة بشأن الطقس.. وتطلق تحذيرًا عاجلًا

مفاجأة مدوية.. بند يتيح لنجم الزمالك فسخ تعاقده بعد 7 أيام

المنتج أحمد الزواوي: اللي فيفي عبده فيه بسببي.. واذيتها زي ما أذتني

وزيرة البيئة تفجر مفاجأة عن درجات حرارة الشهر المقبل|هل تتعرض مصر لحرائق ؟

راتب كبير| ميدو يكشف تفاصيل عقد مهاجم الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

موعد صرف معاش أغسطس 2023 | احترس من أشعة الشمس

بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية

بوتين: روسيا ستواصل مساعدة الدول الإفريقية في تعزيز سيادتها الوطنية

حظر دخول مزدوج الجنسية لـ كلية الشرطة في القانون الجديد..تفاصيل

إحساس غريب| تعليق تيام قمر على المشاركة في أولا حريم كريم

استطلاع إسرائيلي: شعبية نتنياهو اهتزت بعد التعديلات القضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة.. قهوة الإسبريسو تحمي من الإصابة بمرض خطير ليس له علاج

بالكراسي.. معركة شوراع بين 40 رجلا في مكان سياحي شهير بإسبانيا.. صور

6 خطوات تساعدك في علاج ضربة الشمس للأطفال 

جاكيت بالمراوح.. تفاصيل مذهلة لاختراع ياباني يواجه ارتفاع درجات الحرارة

فيديو

بعد انتقادها الفنانين الكبار.. مشادة كلامية بين بدرية طلبة وسلمى سلومة

300 مليون جنيه خسائر إلغاء الحفل.. حقيقة صورة ترافيس سكوت بالأهرامات.. فيديو

عروض خليجية .. رحيل معلول ورأي كولر وهذا موقف الأهلي/ فيديو جراف

رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ