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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حظر دخول مزدوج الجنسية لـ كلية الشرطة في القانون الجديد..تفاصيل

طلاب كلية الشرطة
طلاب كلية الشرطة

تضمن قانون أكاديمية الشرطة وفقًا لآخر تعديلاته ، شروط جديدة للالتحاق بكلية الشرطة.  

 

واستهدفت التعديلات الجديدة للقانون وضع شروطًا جديدة للالتحاق بـ كلية الشرطة، وذلك في إطار التعديلات التي يقوم بها المجلس على قانون أكاديمية الشرطة، والتي تهدف إلى تطوير تشريعات وزارة الداخلية والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواطبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحب أنشطة الأكاديمية.

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شروط جديدة للالتحاق بكلية الشرطة

 

1-عدم إزدواج الجنسية وعدم الإدراج بقوائم الإرهاب للمتقدم أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.


2- لا يتم الاعتداد إلى بلجان كلية الشرطة فقط لإجراء الاختبارات الخاصة بالقبول.


3- مد فترة وضع طلاب كلية الشرطة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر بدلا من 4 أشهر.
 

4- وتطبيق شروط القبول من جديد على كل طالب يتم العمل على إعادة قيده مرة أخرى.
 

5- إلغاء المحكمة العسكرية لطلاب كلية الشرطة واستحداث مجلس تأديب تماشيا للدستور.
 

6- إضافة حالة «تكرار الرسوب» ضمن حالات الفصل النهائى من كلية الشرطة
 

7- النجاح بالكلية أصبح بالمجموع الكلى بالمواد القانونية والشرطية وليس الشرطية فقط.
 

8- تحمل طالب كلية الشرطة ضعف  نفقاته حال استقالته أو تركه للكلية بدون أى عذر مقبول.
 

9- خريج كلية الشرطة ملزم بالاستمرار عقب التخرج بـ 10سنوات دون استقالة أو ترك الخدمة.
 

10- ترك خريج الشرطة للخدمة قبل 10سنوات على تخرجه يتطلب دفعه ما صرفته عليه الدولة 3 أضعاف.

 

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