مستشار طبي: اليقظة الدوائية مسئولة عن اكتشاف وتحديد الأثار الجانبية للعقاقير العلاجية

أكد الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة لإدارة الدواء وشئون الصيدلة، أن هيئة الرعاية الصحية تقوم بالتنسيق مع كل الهيئات المصرية التي تعمل تحت منظومة الرعاية الصحية، مثل هيئة الدواء و غيرها من الهيئات بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأضاف شريف كمال، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، أن كل ما يخص الدواء وحماية المريض من الأثار الجانبية للدواء هو دور الهيئة الأساسي، معقبا: " لو ظهر على المريض أي أثار جانبية أخرى غير المسجلة بالنشرة بنقوم بالنظر و التبليغ بها على الفور".

وأوضح مستشار رئيس الهيئة لإدارة الدواء و شئون الصيدلة، أن اليقظة الدوائية هي أداة تنسيقية تحت مظلة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنهم قاموا بدورات تدريبية مكثفة للصيادلة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تعيين ممثلين لليقظة الدوائية بكل محافظات التأمين الصحي الشامل.

طريقة الإبلاغ عن الأثار الجانبية

ولفت إلى أن وحدة اليقظة الدوائية مسئولة عن اكتشاف و تحديد الأثار الجانبية للدواء، مضيفا أن ذلك يتم عن طريق البلاغات التي تسجل على المنصة الالكترونية و التي توصل بشكل فوري لهيئة الدواء، منوها إلى أنهم لديهم القدرة على تحديد عن كان هذا البلاغ فردي أو متكرر.





