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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لـ حديثي الولادة| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

كشفت الدكتورة إيمان عبد البديع، استشاري قسم السمعيات بمعهد السمع والكلام، عن تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة، قائلة إن هذه المبادرة بدأت في سبتمبر 2019 بهدف الكشف مبكرًا عن أي مشكلات في السمع لدى حديثي الولادة من أجل سرعة التدخل ومعالجة الأمر.
 

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وأضافت “عبد البديع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، الومذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأربعاء، أن المبادرة أخذت الكثير من المجهودات وكانت لها ميزانية كبيرة من أجل تغطية كافة أنحاء الجمهورية.
 

وتابعت استشاري قسم السمعيات بمعهد السمع والكلام أن مستشفيات الإحالة زاد عددها من 4 لـ 30 مستشفى مجهزة لتشخيص الحالات التي تم اكتشاف مشكلة في السمع لديهم، المرحلة الأولى يتم عمل بما يسمى بالفحص السمعي وتتم في الوحدات الصحية، وإذا تم اكتشاف مشكلة يتم إعطاء المريض رقم وتحويله للمستشفى من أجل تلقي العلاج، مؤكدًا أنه أصبح أساسيا مثل التطعيمات.

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