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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى : روسيا تمتلك 40 % من الحبوب والمحاصيل الزراعية على مستوى العالم

النائب مجدى الوليلى
النائب مجدى الوليلى ، عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان

قال النائب مجدى الوليلى ، عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن إنعقاد فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية فى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية يأتى بالتزامن مع الوضع الإقتصادى الصعب الذى يمر به العالم ، والذى يمر بأزمة إقتصادية وتضخم غير طبيعى.

وأشار الوليلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أفريقيا هى الملاذ الملائم لكى تكون سلة الغذاء عالميا ، مؤكدا فى الوقت نفسه أن روسيا تمتلك ما لا يقل عن 40 % من الحبوب والمحاصيل الزراعية التى تمد بها العالم.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية أمس الأربعاء ، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الأفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذاً في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تشهد الزيارة أيضاً لقاء السيد الرئيس مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

القمة الأفريقية الروسية مدينة سان بطرسبرج روسيا الاتحادية إفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي

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