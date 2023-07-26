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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الأربعاء،  لكن تحركاته ظلت داخل نطاق ضيق، حيث أحجم المتعاملون عن الرهانات الكبيرة قبيل قرار السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1969.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1971 دولارا،حسبما نقلت رويترز.

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 يوليو

وقال ييب جون رونج محلل الأسواق لدى آي.جي “تتطلع الأسواق الأوسع نطاقا إلى فترة توقف كبيرة لسعر الفائدة فيما تبقى من العام، بينما يمكن أن يسير مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي في اتجاه معاكس بترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سبتمبر أو نوفمبر”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الفضة التي سجلت 24.68 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 967.58 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1281.70 دولار.

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