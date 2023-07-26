الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع فيتنام لعقد اجتماعات دورية بشأن القضايا الإقليمية والدولية

وقعت اليوم بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية والتي تهدف لعقد اجتماعات دورية على مستوى رفيع، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والثقافية والسياحية.

وقام بالتوقيع ممثلاً عن الأمانة العامة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، والسفير ها كيم نجوك- نائب وزير الشؤون الخارجية، ممثلاً عن وزارة الشؤون الخارجية بفيتنام.