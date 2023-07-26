عقب عصيان جنود الاحتياط.. الكنيست الإسرائيلي يناقش في اجتماع سري كفاءة الجيش

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأنه تم استدعاء أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، لمناقشة سرية مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، الأسبوع المقبل بخصوص حالة الكفاءة في الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد احتجاج جنود الاحتياط على التعديلات القضائية، وستتركز المناقشة التي تم تعريفها بالجلسة السياسة الأمنية ، على كفاءة واستعداد الجيش الإسرائيلي للقيام بمهامه في المواقف الروتينية والطارئة.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، ستعقد المناقشة مف مقر وزارة الأمن الإسرائيلي بمدينة تل أبيب يوم الاثنين القادم.

وأعلن قادة احتجاج "إخوان السلاح" أمس ، أن أكثر من 600 جندي احتياط في سلاح الجو أعلنوا إنهاء خدمتهم إثر إلغاء بند المعقولية.

وبحسب وسائل الإعلام يشكل هؤلاء أكثر من 60 في المائة من الموقعين على خطاب التهديد قبل أيام قليلة والتي شملت1142 متطوعًا في القوات الجوية ، حيث هددوا بإنهاء خدمتهم إذا تمت الموافقة على الاقتراح.

ومن بين هؤلاء العسكريين، أعضاء في تشكيل مكافحة الإرهاب ، وتشكيل التحكم ، ومقر العمليات ، بالإضافة إلى أعضاء الوحدات الخاصة ، وجميعهم يخدمون بنشاط في الاحتياطيات في سلاح الجو.

وفي وقت سابق من يوم أمس ، اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في حال عدم امتثال قوات الاحتياط فإن كفاءة الجيش ستتضرر ، واضاف انه حتى الآن الجيش يتمتع بكفاءة، لكن في حال لم تمتثل قوات الاحتياط للخدمة لفترة طويلة- فإنها ستتضرر، الحديث يدور عن خطوة تدريجية، ستتأثر بالتلائم مع امثتال ضباط الاحتياط. وأكد الجيش الإسرائيلي ارتفاع بكمية الطلبات لوقف خدمة الاحتياط.