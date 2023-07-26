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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قومي المرأة يشكر وزير الداخلية لتعيين اللواء منار مختار مديرا عاما بحقوق الإنسان

صدى البلد

وجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لإصداره قرارا بتعيين اللواء منار مختار حافظ حسن في منصب مدير عام بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وذلك خلال اعتماده حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2023.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، الذي يؤكد حرص الوزارة على دعم تمكين المرأة من الوصول الى المواقع القيادية، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

كما قدمت الدكتورة مايا مرسي خالص التهاني إلى اللواء منار مختار حافظ حسن لتعيينها في هذا المنصب الهام، مؤكدة أنه منصب مستحق باعتبارها من القيادات الأمنية النسائية المحترفة في العمل الأمني، و لما حققته من نجاحات ملموسة في ملف القضاء على العنف ضد المرأة، متمنية لها المزيد من النجاحات في مهام منصبها الجديد.

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