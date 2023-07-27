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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشرى للشباب.. انخفاض كبير في سعر PlayStation 5

فرحة الشباب والمراهقين..انخفاض
فرحة الشباب والمراهقين..انخفاض كبير

شهد جهاز PlayStation 5 من Sony مؤخراً تخفيضات رائعة، والآن تم إطلاق الصفقة المحدودة الزمنية الجديدة للحصول على PS5، وهي متاحة على كل من الإصدار القياسي Disc Edition والإصدار الرقمي Digital Edition، بدءًا من أمس (25 يوليو 2023).

 

تخفيض سعر Sony PS5 

 

انخفض سعر الإصدار القياسي Disc Edition من Sony PS5 في الهند إلى 47,490 روبية هندية (أي ما يعادل 17 ألف جنيه تقريبا)، وذلك بفضل تخفيض بقيمة 7,500 روبية هندية ملحوظة. للذين لا يعلمون، فإن جهاز الألعاب الخاص بشركة التكنولوجيا اليابانية عادة ما يتم بيعه في المنطقة مقابل 54,990 روبية هندية (أي ما يعادل 20 ألف جنيه تقريبا). تتوفر هذه الصفقة حالياً على منصات متعددة مثل Flipkart وAmazon وShopatSC وReliance Digital وVijay Sales.

علاوة على ذلك، يمكن للمشترين على Flipkart الحصول على تخفيض بقيمة 3,000 روبية هندية إضافية، في حين يمكن لمستخدمي Amazon الحصول على تخفيض بقيمة 2,000 روبية هندية.
بمعنى آخر، يبلغ سعر جهاز Sony PS5 الفعلي 44,490 روبية هندية (أي ما يعادل 16 ألف جنيه مصري). 

يجدر بالذكر أن تخفيض سعر Sony PS5 في الهند بدأ بالفعل، ولكنه سيستمر حتى 7 أغسطس. وتشكل هذه الخصم خصماً كبيراً لأن الجهاز لم يتم بيعه بسعر منخفض من قبل. لذا إذا كنت مهتماً باقتناء أحد هذه الأجهزة، فأقترح عليك الإسراع في الحصول عليه.

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