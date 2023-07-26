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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء المباحثات بين أردوغان وأبو مازن وهنية في أنقرة

بدء المباحثات بين
بدء المباحثات بين أردوغان وابو مازن وهنية في أنقرة

بدأ الاجتماع الثلاثي الذي يضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة التركية أنقرة.

وكان عباس قال في وقت سابق إن فلسطين وشعبها يعولون كثيرا على الموقف التركي الداعم للقضية الفلسطينية.
وثمن عباس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، مواقف تركيا الثابتة، والداعمة لحقوق للشعب الفلسطيني، وسعيه الحثيث لنيل حريته واستقلاله.
وقال عباس:"نواجه اليوم، حكومة الاحتلال يمينية متطرفة، تسعى بكل قوتها لتدمير ما تبقى من أسس العملية السياسية، عبر ممارسات عنصرية واستعمارية مدروسة ومخطط لها، فضلا عن تنصلها من تنفيذ التزاماتها جميعا وآخرها التزامات العقبة وشرم الشيخ".

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