برلماني يكشف سبب ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى مصر

فيما قال النائب هشام هلال أن ارتفاع عدد السائحين إلي أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، يأتي بالتزامن مع الانتعاشة الذي يعيشها القطاع السياحي، موضحا أن القطاع يعيش حالة نمو كبيرة وغير مسبوقة بعد توالي الازمات التي طرأت على العالم وأخرها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد ان توقعات بعض المؤسسات الدولية باستمرار زيادة السياح الوافدين لمصر لتصل إلى 15 مليون وافد، تأتي نتيجة دراسة ورصد حالة الانتعاش التي طرأت علي القطاع السياحى وذلك بفضل العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومنها خفض الأسعار وإطلاق العروض وزيادة الحملات الدعائية.

وأكد عضو مجلس النواب أهمية استمرارية مجهودات وخطوات الحكومة الجادة، لنمو قطاع السياحة من أجل الوصول إلى معدل 30 مليون سائح وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاستقرار السياسي والأمنى بمصر أهم عوامل نمو السياحة خاصة في ظل وجود العديد من الأزمات الخارجية وعدم الاستقرار بعدد من الدول، متوقعا ان يزيد عدد الوافدين خلال الفترات القادمة.