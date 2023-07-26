هينضّفوا الحمّام بـ فُرشة سنانك| تيك توكر شهيرة تصدم مشاهديها بتهديد خطير

صدمت التيك توكر الشهيرة (ميلي) - التي تقوم بمشاركة بعض النصائح والحيل مع معجبيها من أيام عملها كمديرة لأحد الفنادق - المشاهدين في مقطع فيديو حصل على 3 آلاف مشاهدة عندما أوصتهم بعدم ترك فرشاة أسنانهم في حمام غرفتهم أبدًا خاصة إذا كانوا لا يتعاملوا مع الموظفين بأسلوب مهذب. لكن ما السبب؟؟







تنظيف الحمامات



وفقًا لموقع ديلي ستار، أكدت (ميلي) أنه عندما تتعامل مع موظفي الفندق بشكل غير مناسب فإنهم أثناء تنظيف غرفتك يقومون باستخدام فرشاة أسنانك في تنظيف مناطق معينة في الحمامات بالتأكيد لن تريد أن تكون بقاياها بالقرب من فمك.



إخفاء الفرشاة



وأوصت (ميلي) مشاهديها بضرورة الاحتفاظ بفرشاة الأسنان الخاصة بهم في علبة بعيدًا عن أعين موظفي الغرف. مؤكدة أنها سمعت عن إحدى موظفات الغرف ذات يوم بأنها تنظف مناطق معينة في الحمامات بفرشاة أسنان النزلاء عندما يعاملونها (بوقاحة).