برلماني يطالب بالتوعية بشأن الحفاظ علي الأكشاك الحضارية بالجيزة

قال الدكتور هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ونائب دائرة الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والوحات بمحافظة الجيزة، أن ما يتم حاليا من تنفيذ أكشاك حضارية " بارتيشينات" أسفل الكبارى والمحاور المرورية الجديدة بمحافظة الجيزة، خطوة هامة وأفكار جادة لها عدد كبير من الفوائد المختلفة منها تعظيم الاستفادة من تلك المساحات الفارغة علي المستوى الاقتصادي والقضاء علي الظواهر السلبية التى كانت دائما ترتبط باسفل الكبارى.



وأضاف حسين في تصريحات صحفية له اليوم، أن أن تلك الأكشاك الحضارية أصبحت تزين شوارع الجيزة خلال الفترة الأخيرة، بعدما كانت المناطق أسفل الكبارى ترتبط بتجمع القمامة والروائح الكريهة، متابعا، أيضا تساعد تلك الأكشاك فى جذب المستثمرين الشباب وخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.



وتابع عضو مجلس النواب، أيضا إقامة مثل تلك المشروعات الاستثمارية الصغيرة، يعود بالنفع على المحافظة اقتصاديا وحضاريا ومتنفسا ترفيهيا للمواطنين، علاوة على استغلالها في إقامة ساحات انتظار ومواقف سرفيس نموذجية وزراعات تجميلية بشكل يزيد من رونقها ومظهرها الحضاري ويضفي طابع بيئي مميز.



وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة التوعية بالحفاظ علي تلك المشروعات الاستثمارية، وعدم تغيير أو تعديل مظهرها أو نشاطها، وذلك حفاظا علي شكلها الحضارى والهدف وتحقيق الهدف من إنشائها.



وأشار النائب هشام حسين، بالإضافة إلي التوعية الجماهيرية، لابد من المتابعة والرقابة من جانب المحافظة علي التزام المنتفعين من تلك الأكشاك بالشروط والضوابط الخاصة بها، وذلك حفاظا على شكلها الحضارى.