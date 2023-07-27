كيف حققت شركات صناعة الهواتف المحمولة صادرات مليارية؟

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن جذب استثمارات الشركات العالمية، وتأكيده على وجود خطة مصرية طموحة لجذب استثمارات شركات صناعة الهاتف المحمول في البلاد.

تصنيع الهاتف المحمول

واستطاعتشركات صناعة الهواتف المحمولة تحقيق صادرات مليارية من خلال استثماراتها في مصر، كما تبحث ضخ استثمارات جديدة.

وتبحث 3 شركات صينية كبرى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وهي: شاومي، وريلمي، وهواوي، وتستهدف شركة نوكيا إنتاج مليون جهاز محمول بمصنعها الجديد بالسادس من أكتوبر؛ وكانت الشركة قد أعلنت عن أول هاتف ذكي يحمل شعار "صنع في مصر" في ديسمبر الماضي، وذلك عقب تصنيع هاتف تقليدي محليًا.

وسجل حجم الصادرات السنوية لشركة سامسونج من مصنعها ببني سويف نحو مليار و300 مليون دولار، وهو المصنع الأول في مصر ضمن فئة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وهو أحد أكبر مصانع الشركة على مستوى العالم والأول من نوعه فى الشرق الأوسط وإفريقيا، ويصدر مصنع سامسونج نحو 85% من إنتاجه إلى منطقة الشرق الأوسط و36 دولة إفريقية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 6 ملايين جهاز سنويًا.

وبلغ حجم استثمارات شركة فيفو الصينية في مصنعها بالعاشر من رمضان نحو 20 مليون دولار، ويسهم الذي أنشئ على مساحة 11 ألف متر مربع في توفير 1500 فرصة عمل، ووصل نسبة المكون المحلي لمنتجات أوبو الصينية بمصنعها بالعاشر من رمضان إلى 40%، والذي تم إنشاؤه باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار، لينضم إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم.

شركات الهاتف المحمول

ونحو 80% من مبيعات إنفنكس الصينية بالسوق تأتي من مصنعها في أسيوط، حيث بدأت تصنيع أول هواتفها في مصر عام 2020.

وساهم في تحقيق هذه الإنجازات بقطاع الاتصالات المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات (EME)، والتي تم إطلاقها عام 2015، لجعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، حيث تركز المبادرة على مجالين رئيسيين، أولًا: تصميم وتصنيع الدوائر والأنظمة الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية مع تقديم خدمات الدعم الفني عالي الجودة. ثانيًا: تصنيع الإلكترونيات ذات العمالة الكثيفة.

من جانبه قال الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي، إن تحركات مسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الآونة الأخيرة هي محل تقدير ونشجعها ونطالب بالمزيد في مجال جذب استثمارات جديدة لشركات عالمية بناء على خطة لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر من ثلاث زوايا، الزاوية الأولى تتعلق بالعملية الاقتصادية والمالية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وهو أمر تحتاجه مصر بشكل أساسي فالاستثمار المباشر هو الأولى بالاهتمام والعناية لأنه يدخل البلاد للبقاء ولإعادة الاستثمار داخليا على خلاف الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية الأخرى كالأموال الساخنة التي يجدر تقليص الاعتماد عليها لأقل مستوى تلافيا لأي صعوبات مالية تنتج عن خروجها.

وأوضح سلامة: الزاوية الثانية تتعلق العملية الاجتماعية لأن إنشاء هذا النوع من المصانع من شأنه أن يوفر فرص عمل للعديد من المصريين بما يخفض من نسب البطالة ويزيد من الطلب المحلي، والزاوية الثالثة تتعلق بتطوير نظم التكنولوجي من خلال اللحاق بالعصر، فقد أثير في الآونة الأخير أن إحدى الشركات الأمريكية العملاقة التي تعمل في مجالات متعددة من ضمنها الهواتف الذكية، قد قامت بتطوير أجهزة جديدة ذاتية الشحن تعمل عبر الأقمار الصناعية وتوفر خدمات الاتصال بأسعار زهيدة.

وأضاف سلامة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العالم يتطور كل ثانية وبسرعة أكبر مما يتخيل البعض وأن علينا أن نتحرك للدخول في مثل هذه الصناعة على الفور كي نلحق بالعصر خصوصا مع توافر الأيدي العاملة وضخ عملة أجنبية، متابعا: الوقت مناسب جدا للدخول في مثل هذه الصناعة وخطوات وزارة الاتصالات ولقاءات الوزير خلال الشهر الماضي مع مندوبين عن الشركات العملاقة في هذا المجال هي لقاءات مهمة، أتمنى أن تكون قد أسفرت عن توقيع عقود ولو بالأحرف الأولى.

وتابع: لا شك في أن مصر هي واحد من أهم الأسواق في الشرق الأوسط وأكثرها إغراء للمستثمرين سواء على مستوى المبيعات بسبب ضخامة السوق من حيث عدد المستهلكين أو على مستوى معقولية أجور الأيدي العاملة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة أخذا بالاعتبار التماسك البنيوي لدعائم الدولة بما يطمئن المستثمر الأجنبي على أمواله، مردفا: صحيح أن هناك عقبات يواجهها المستثمرون عموما وقد تمت مناقشتها بمنتهى الشفافية في إحدى جلسات الحوار الوطني التي كنت قد حضرتها وأتذكر أن الرئيس الجديد لهيئة الاستثمار كان موجودا على المنصة بتلك الجلسة وكان يقوم بتدوين كل ما أثير من ملاحظات لتلافيها ومن مقترحات لتبنيها.

